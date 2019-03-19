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Происшествия

Россиянин с вилкой и ножом задержал на час отправление поезда

23-летний житель Приморья, сидевший на рельсах, на час задержал отправление грузового поезда, сообщает «Интерфакс».

"Скорая помощь".
"Скорая помощь".
Михаил Хаустов

«В дежурную часть линейного пункта полиции от дежурного по станции Пржевальский поступило сообщение о том, что на железнодорожном пути главного хода сидит молодой человек с молотком, ножом и вилкой. Мужчина ведет себя агрессивно и никого к себе не подпускает. В результате его действий более чем на час задержано отправление грузового поезда», — говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.

Прибывшие полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался местный житель, состоящий на учете в медучреждении по психиатрическому заболеванию.

Полицейские успокоили нарушителя, изъяли у него молоток, нож и вилку. Бригада скорой медицинской помощи доставила молодого человека в больницу.

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