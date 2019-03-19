Россиянин с вилкой и ножом задержал на час отправление поезда

«В дежурную часть линейного пункта полиции от дежурного по станции Пржевальский поступило сообщение о том, что на железнодорожном пути главного хода сидит молодой человек с молотком, ножом и вилкой. Мужчина ведет себя агрессивно и никого к себе не подпускает. В результате его действий более чем на час задержано отправление грузового поезда», — говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.