Россиянин убил детей и себя после измены жены на корпоративе

В Башкирии возбудили уголовное дело по факту трагической гибели мужчины и двоих детей, сообщает региональный СУ СКР.

Известно, что супруга погибшего обратилась в полицию 26 декабря и сообщила, что ее муж уехал в неизвестном направлении. По словам женщины, она пришла домой с корпоратива и призналась мужу в измене, после чего он собрал детей и уехал, оставив прощальную записку.

Через несколько часов автомобиль нашли в Давлекановском районе. В машине находились тела годовалой девочки, шестилетнего мальчика и их 37-летнего отца.

По версии следствия, после признания жены в измене мужчина убил детей и покончил с собой.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В октябре жительница села Элекмонар Чемальского района до полусмерти избила супруга за измену. Суд приговорил ее к 3 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.