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Происшествия

Россиянин убил таксу, чтобы попробовать ее мясо

Жителя Челябинска заподозрили в убийстве таксы, мясо которой он хотел употребить в пищу, сообщается в паблике приюта для собак «БиМ» в соцсети «ВКонтакте».

Собака породы такса.
Собака породы такса.
СС0

В одном из домов в центре города «был зверски убит метис таксы». В совершении преступления заподозрили местного жителя, который хотел «поесть мяса» собаки и пригласил «на обед» соседей. Увидевшая следы кровавой расправы женщина вызвала полицию, пишет Газета.Ru.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого 1972 года рождения по статье 245 (жестокое обращение с животными).

Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного акта, затем — в суд.

Между тем алтайские пожарные спасли сбитую и окоченевшую собаку, назвали Искрой и приютили в части.

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