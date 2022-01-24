Россиянин убил таксу, чтобы попробовать ее мясо

Жителя Челябинска заподозрили в убийстве таксы, мясо которой он хотел употребить в пищу, сообщается в паблике приюта для собак «БиМ» в соцсети «ВКонтакте».

В одном из домов в центре города «был зверски убит метис таксы». В совершении преступления заподозрили местного жителя, который хотел «поесть мяса» собаки и пригласил «на обед» соседей. Увидевшая следы кровавой расправы женщина вызвала полицию, пишет Газета.Ru.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого 1972 года рождения по статье 245 (жестокое обращение с животными).

Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного акта, затем — в суд.

Между тем алтайские пожарные спасли сбитую и окоченевшую собаку, назвали Искрой и приютили в части.