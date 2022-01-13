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Жизнь

Алтайские пожарные спасли сбитую и окоченевшую собаку, назвали Искрой и приютили в части

В Алтайском крае пожарные спасли от верной смерти раненную и замерзающую собаку, лежавшую на дороге, сообщает региональное МЧС.

Сотрудники МЧС спасли собаку в Алтайском крае.
Сотрудники МЧС спасли собаку в Алтайском крае.
t.me/mchs_altkray.

История произошла 12 января в Благовещенке. К спасателям обратилась местная жительница, которая заметила раненую собаку.

Днем автомобилисты объезжали животное, но с наступлением темноты ему грозила верная смерть.

Сотрудники МЧС забрали собаку и отвезли в пожарную часть, куда вызвали ветеринарного врача.

«Окоченевший пес уже еле дышал. Мы пытались согреть его и поняли, что ему нужен ветеринар. Я позвонил в ветеринарную клинику и вывал врача в пожарную часть. Когда мы приехали на место, нас уже ждали, животному удалось быстро помочь», — рассказал спасатель Сергей Овчаров.

Ветеринар осмотрел собаку, поставил обезболивающий укол и оказал первую помощь.

Утром пожарные отвезли раненого питомца для более тщательного осмотра в ветеринарную клинику, где наложили гипс.

«Искра, так назвали собачку пожарные, идет на поправку и пока остается в пожарной части. Теперь у Благовещенских пожарных есть верный преданный охранник и друг — спасенная собака. Искру надежды на спасение увидели пожарные в глазах спасенной собаки, когда укутывали ее в „боевку“, так и нарекли», — отметили в МЧС.

Ранее житель Бийска спас выкинутую из машины собаку и обратился к бывшим хозяевам: «Ваш план не сработал — жить будет».

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