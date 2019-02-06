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Происшествия

Россиянин устроил ритуальное жертвоприношение на пороге роддома

Мужчину, который принес в жертву барана возле роддома в Сургуте, арестовали на два дня, сообщает «Сургутинформ ТВ».

Баран.
Баран.
Открытые источники в Интернете

Мужчина таким образом решил отпраздновать рождение своего сына. «Счастливого отца» обвинили в нарушении общественного порядка.

Он не стал скрываться от правоохранительных органов и на словах принес свои извинения жителям Сургута. Суд уже рассмотрел дело в отношении мужчины по статье «мелкое хулиганство».

Инцидент произошел практически на пороге перинатального центра, пишет bfm.ru. За обрядом были вынуждены наблюдать дети и женщины. Как только видео принесения барана в жертву попало в соцсети, им заинтересовались сотрудники полиции. Они разыскали героя видеоролика — им оказался 32-летний житель Белого Яра.

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