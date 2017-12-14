В России будут сажать за жестокое обращение с животными

Законопроект устанавливает, что жестокое обращение с животными направлено на причинения им боли или страданий, в том числе из хулиганских или из корыстных побуждений. Если после такого обращения животное погибло или получило увечье, то за это будут наказывать штрафом до 80 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до 3 лет.

Если над животными издевалась группа лиц, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ и интернете, в отношении нескольких животных, то штраф будет от 100 до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенным в Красную книгу, с публичным демонстрированием в интеренете и СМИ будет наказываться лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом до 2 миллионов рублей.

Из законопроекта удалили примечание о том, что наказание не будет распространяться на религиозные церемонии с жертвоприношениями, на сельхозживотных, при охоте. Это связано с тем, что была уточнена основная норма законопроекта, которая говорит о том, что жестокое обращение то, которое своей целью имеет причинение боли, страданий или имеет корыстные или хулиганские цели.