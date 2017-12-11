"Хабаровская живодерка" вышла замуж в колонии

Одна из "хабаровских живодерок", 18-летняя Алена Савченко, вышла замуж в колонии. Церемония бракосочетания прошла 8 декабря. Девушка выложила у себя на странице в соцсети фото свидетельства о заключении брака.
Резонансное дело двух девушек, ставших известными как хабаровские живодерки, расследовалось по факту жестокого обращения с животными с октября 2016 года. Следователи заинтересовались 17-летними живодерками после появления в интернете фотографий, на которых они жестоко убивают взятых из приюта животных. Как удалось доказать следователям, жертвами злоумышленниц стали не менее 15 животных и птиц. В ходе следствия к делу добавились и другие статьи.
Алену Савченко признали виновной в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды. Она получила 4 года и 3 месяца лишения свободы. Алине Орловой дали 3 года и 10 дней лишения свободы. Приятель "живодерок" Виктор Смышляев приговорен к трем годам лишения свободы.
Из документа следует, что Савченко вышла замуж за некоего Артема Нечаева, уроженца Екатеринбурга. После заключения брака Алена взяла фамилию мужа. Теперь она предпочитает называться Анеттой. Ранее девушка также была известна как Кристина Конопля и Кристина Кузнецова.
"395 дней моей тусовки в тюрьме. Привет хейтерам и зоозащёчникам) У меня все круто", — прокомментировала новобрачная событие.
Зоозащитники готовят обращение на имя руководства колонии по поводу того, что у Савченко оказался доступ в интернет.
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