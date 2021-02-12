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Происшествия

Россиянин выбросил товарища из окна, решив, что из его носа вытекает коронавирус

В Ульяновске будут судить мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения выбросил знакомого из окна на пятом этаже, сообщает региональный СК.

Пластиковые окна.
Пластиковые окна.
Анна Зайкова.

65-летний мужчина после распития алкоголя вдруг понял, что друг заражен ковидом, и поэтому решил избавиться от инфекции вместе с носителем.

«Обвиняемый в состоянии опьянения из окна выбросил своего знакомого, который остался у него ночевать», — рассказали в ведомстве.

От сочетанной травмы тела, полученной при падении с пятого этажа, потерпевший скончался на месте.

В СК также отметили, что ранее мужчину судили за оскорбление представителя власти. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как уточняет «Ульяновск онлайн», погибший принимал наркотики, из-за которых у него во сне пошла кровь из носа. Хозяин жилья решил, что это признак коронавируса.

Ранее пьяный житель Алтайского края ударил полицейского, чтобы попасть на свадьбу в закрытый на карантин район.

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