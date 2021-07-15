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Происшествия

Россиянин вышел на рельсы и с угрозами «тормознул» сразу два «Сапсана» и электричку

На железнодорожной станции Редкино в Тверской области задержали неизвестного, который встал на пути и начал выкрикивать угрозы.

Рельсы, железная дорога.
Рельсы, железная дорога.
CC0

В экстренных службах подчеркнули, что «предметов в руках» у задержанного не было, пишет РИА Новости. Означает ли это, что он угрожал взрывом, не разъясняется.

Мужчина вел себя неадекватно. Как выяснилось, он был пьян.

Инцидент привел к задержке в следовании двух «Сапсанов» (суперэкспресс), выехавших из Москвы в Петербург, и электрички, которая везла пассажиров из столицы в Тверь, пишет «Росбалт».

Ранее власти Алтайского края рассказали о билетах на скорую электричку и перспективах поездки до Новосибирска без пересадки.

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