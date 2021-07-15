Россиянин вышел на рельсы и с угрозами «тормознул» сразу два «Сапсана» и электричку

В экстренных службах подчеркнули, что «предметов в руках» у задержанного не было, пишет РИА Новости. Означает ли это, что он угрожал взрывом, не разъясняется.
Мужчина вел себя неадекватно. Как выяснилось, он был пьян.
Инцидент привел к задержке в следовании двух «Сапсанов» (суперэкспресс), выехавших из Москвы в Петербург, и электрички, которая везла пассажиров из столицы в Тверь, пишет «Росбалт».
Ранее власти Алтайского края рассказали о билетах на скорую электричку и перспективах поездки до Новосибирска без пересадки.