Россиянин во время пожара спрыгнул с 9-го этажа и остался жив

Звонок о пожаре в многоэтажке по улице Захаренко поступил спасателям 17 марта поздно вечером. Сотрудники МЧС приступили к тушению сразу с двух направлений — по автолестнице через окно и через входную дверь. Очаг возгорания располагался на кухне, пламя охватило практически всю квартиру.
Хозяин квартиры до приезда пожарных спрыгнул вниз с девятого этажа, пишет bfm.ru. Мужчина 1966 года рождения остался жив.
Ранее сообщалось, что трое мужчин выпрыгнули из горящей квартиры на 7 этаже в Петербурге. Все погибли.