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Происшествия

Россиянин во время пожара спрыгнул с 9-го этажа и остался жив

Житель Челябинска выпрыгнул из окна квартиры на девятом этаже, спасаясь от пожара, пишут «Известия». Мужчина остался жив, его госпитализировали в отделение токсикологии.

Тушение пожара.
Тушение пожара.
72.mchs.gov.ru

Звонок о пожаре в многоэтажке по улице Захаренко поступил спасателям 17 марта поздно вечером. Сотрудники МЧС приступили к тушению сразу с двух направлений — по автолестнице через окно и через входную дверь. Очаг возгорания располагался на кухне, пламя охватило практически всю квартиру.

Хозяин квартиры до приезда пожарных спрыгнул вниз с девятого этажа, пишет bfm.ru. Мужчина 1966 года рождения остался жив.

Ранее сообщалось, что трое мужчин выпрыгнули из горящей квартиры на 7 этаже в Петербурге. Все погибли.

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