В Барнауле капитан полиции выпрыгнула из окна, чтобы не проходить медосвидетельствование

В Барнауле капитан полиции спрыгнула из окна своего кабинета на втором этаже. Женщина не хотела проходить медосвидетельствование на наличие алкоголя в крови, пишет РЕН ТВ.

По данным РЕН ТВ, женщина получила перелом ноги, костей, руки. Пострадавшую госпитализировали. По предварительной информации, капитан полиции была пьяной, поэтому закрылась в служебном кабинете. Проводится проверка. В ГУ МВД по Алтайскому краю официально комментировать этот инцидент отказались. Напомним, 18 июня следователя из Барнаула нашли мертвой в ХМАО.