В Барнауле капитан полиции выпрыгнула из окна, чтобы не проходить медосвидетельствование

Сегодня, 12:46.
Происшествия

В Барнауле капитан полиции спрыгнула из окна своего кабинета на втором этаже. Женщина не хотела проходить медосвидетельствование на наличие алкоголя в крови, пишет РЕН ТВ.

Полиция.
Полиция. Фото: Настасья Коваленко. altapress.ru

По данным РЕН ТВ, женщина получила перелом ноги, костей, руки. Пострадавшую госпитализировали.

По предварительной информации, капитан полиции была пьяной, поэтому закрылась в служебном кабинете. Проводится проверка.

В ГУ МВД по Алтайскому краю официально комментировать этот инцидент отказались.

Напомним, 18 июня следователя из Барнаула нашли мертвой в ХМАО.

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