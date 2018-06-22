В Барнауле капитан полиции выпрыгнула из окна, чтобы не проходить медосвидетельствование

В Барнауле капитан полиции спрыгнула из окна своего кабинета на втором этаже. Женщина не хотела проходить медосвидетельствование на наличие алкоголя в крови, пишет РЕН ТВ.
По данным РЕН ТВ, женщина получила перелом ноги, костей, руки. Пострадавшую госпитализировали.
По предварительной информации, капитан полиции была пьяной, поэтому закрылась в служебном кабинете. Проводится проверка.
В ГУ МВД по Алтайскому краю официально комментировать этот инцидент отказались.
Напомним, 18 июня следователя из Барнаула нашли мертвой в ХМАО.
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