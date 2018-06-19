Следователя из Барнаула нашли мертвой в ХМАО

В городе Лангепас (Ханты-Мансийский автономный округ) на рабочем месте нашли тело следователя. Женщина недавно перевелась в ХМАО из Алтайского края, пишет Znak.com.
Трагедия произошла 18 июня, около 10 утра по местному времени. Рядом с трупом следователя нашли табельное оружие и предсмертную записку.
"Банкфакс" сообщает, что погибшая была уроженкой Барнаула. В 2013 году она окончила Алтайскую академию экономики и права и устроилась работать следователем в отдел полиции по Октябрьскому району УМВД России по Барнаулу. Женщина хотела сделать карьеру, поэтому и перевелась в январе 2018 года в ХМАО. В группе "Омбудсмен полиции" пишут, что у женщины на новом месте был конфликт с руководством.
По данным сайта Ura.ru, глава УМВД по ХМАО Василий Романица написал заявление о выходе на пенсию. Об этом сообщили несколько источников в силовых структурах региона.
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