Барнаульские подростки засняли на видео грабеж и помогли раскрыть преступление

В Барнауле будут судить грабителя, который напал на пенсионерку и отобрал у нее кошелек. Преступление удалось раскрыть благодаря видеозаписи — ее сделали подростки, ставшие очевидцами произошедшего.
Как altapress.ru рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Дарья Онопа, нападение произошло днем. Пенсионерка вышла в магазин за продуктами, и около подъезда ей перегородил дорогу мужчина. Он потребовал у бабушки кошелек с деньгами, а чтобы она не убежала, стал держать ее, не давая вырваться, и трясти ее. Опасаясь угроз, женщина отдала похитителю кошелек.
Наряд сотрудников полиции вызвали подростки, которые стали очевидцами произошедшего. Они предоставили видео, на котором заснят момент совершения преступления. Грабителя нашли во время поквартирного обхода близлежащего подъезда. Пенсионерка не обратилась в полицию, поскольку злоумышленник запретил ей это делать под угрозой насилия.
У мужчины изъяли похищенный кошелек. При допросе он ввел сотрудников полиции в заблуждение — сказал, что в кошельке якобы была незначительная сумма денег. По этой причине полицейский вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Но в прокуратуре его постановления отменили. Ситуация повторялась несколько раз, пока прокуратура не вмешалась в расследование и не выяснила, что сумма похищенного была намного больше указанной.
В итоге дело против грабителя ушло в суд. Сотрудника полиции привлекли к дисциплинарной ответственности.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.