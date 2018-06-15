Барнаульские подростки засняли на видео грабеж и помогли раскрыть преступление

Как altapress.ru рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Дарья Онопа, нападение произошло днем. Пенсионерка вышла в магазин за продуктами, и около подъезда ей перегородил дорогу мужчина. Он потребовал у бабушки кошелек с деньгами, а чтобы она не убежала, стал держать ее, не давая вырваться, и трясти ее. Опасаясь угроз, женщина отдала похитителю кошелек.

Наряд сотрудников полиции вызвали подростки, которые стали очевидцами произошедшего. Они предоставили видео, на котором заснят момент совершения преступления. Грабителя нашли во время поквартирного обхода близлежащего подъезда. Пенсионерка не обратилась в полицию, поскольку злоумышленник запретил ей это делать под угрозой насилия.

У мужчины изъяли похищенный кошелек. При допросе он ввел сотрудников полиции в заблуждение — сказал, что в кошельке якобы была незначительная сумма денег. По этой причине полицейский вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Но в прокуратуре его постановления отменили. Ситуация повторялась несколько раз, пока прокуратура не вмешалась в расследование и не выяснила, что сумма похищенного была намного больше указанной.

В итоге дело против грабителя ушло в суд. Сотрудника полиции привлекли к дисциплинарной ответственности.