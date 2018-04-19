В Алтайском крае мужчина вывез пьяного сельчанина в лес и требовал пин-код от карты

Полиция в лесу. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительной информации, ночью на одной из улиц в селе Черемное пьяный местный житель поймал попутку. Водитель привез незнакомца не домой, а в лесной массив. Там, с применением насилия, он забрал у пассажира карту и, угрожая, узнал пин-код. После этого злоумышленник бросил потерпевшего в лесу и уехал. Позднее он снял с карты 29 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний односельчанин потерпевшего. Мужчина признал свою вину и рассказал, что потратил деньги. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 7 лет.