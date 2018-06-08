Силовики задержали барнаульцев, подозреваемых в избиении таксиста и угоне машины

Барнаульские полицейские вместе с коллегами из Новосибирской области и бойцами спецназа задержали подозреваемых в разбойном нападении, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, 4 июня около 12 часов ночи двое злоумышленников доехали на такси к дому на улице Приобской, и там мужчины напали на водителя.
— Один из злоумышленников, накинув сзади на шею потерпевшего веревку, начал его душить, второй в это же время наносил удары. Потерявшего сознание водителя нападавшие бросили на улице и скрылись на чужом автомобиле, — отмечают в ведомстве.
В салоне машины были документы потерпевшего, телефон и деньги. Общая сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей.
Вскоре полицейские установили личности подозреваемых: жителей Барнаула 26 и 24 лет, ранее судимых. Оперативники вместе с коллегами из Новосибирской области и спецназом задержали злоумышленников в соседнем регионе.
При задержании у подозреваемых изъяли части от автомобиля, телефон и документы потерпевшего.
Возбудили уголовное дело по статье о разбое. Злоумышленникам грозит лишение свободы до 10 лет, их арестовали.
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