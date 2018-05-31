Маски-шоу: в Барнауле силовики изъяли больше 40 тонн контрафактного алкоголя

Злоумышленники смешивали этиловый спирт с водой и разливали в бутылки в арендованных гаражных боксах в Ленинском районе Барнаула. На бутылки клеили этикетки с названиями ликеро-водочного завода и знаки, визуально похожие на акцизные марки.

По данным ведомства, контрафактный алкоголь хотели продавать в ночных клубах и мелкорозничных торговых сетях.

Организаторов незаконного подпольного производства задержали в момент загрузки фуры. Злоумышленники не успели оказать сопротивление.

Проводят проверку, решают вопрос о возбуждении уголовного дела.