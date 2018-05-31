Маски-шоу: в Барнауле силовики изъяли больше 40 тонн контрафактного алкоголя

Барнаульские силовики задержали членов организованной группы, которые занимались нелегальным производством алкоголя, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Злоумышленники смешивали этиловый спирт с водой и разливали в бутылки в арендованных гаражных боксах в Ленинском районе Барнаула. На бутылки клеили этикетки с названиями ликеро-водочного завода и знаки, визуально похожие на акцизные марки.
По данным ведомства, контрафактный алкоголь хотели продавать в ночных клубах и мелкорозничных торговых сетях.
Организаторов незаконного подпольного производства задержали в момент загрузки фуры. Злоумышленники не успели оказать сопротивление.
Проводят проверку, решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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