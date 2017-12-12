В Алтайском крае супруги продавали паленый алкоголь под видом заводского

Подсудимый покупал на рынке технический спирт. Затем вместе с женой он изготавливал поддельную алкогольную продукцию. У супругов были бутылки, пробки и этикетки местного вино-водочного завода, который закрылся несколько лет назад.

В итоге продукция подсудимых была неотличима от бутылок, которые раньше выпускал завод. Во время проверочной закупки полицейские приобрели 400 бутылок с жидкостью, содержащей спирт. Во время обыска у супругов нашли еще более 780 бутылок, готовых к продаже.

Подсудимые частично признали свою вину. Они отметили, что не продавали поддельный алкоголь.

Суд приговорил супругов к условному сроку. Мужчину — к двум годам и шести месяцам, а женщину — к двум годам и пяти месяцам.