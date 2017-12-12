В России собрались ввести обязательную маркировку пива

По данным Шапкина, соответствующий законопроект планирует внести в Госдуму первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Сообщается, что на пиво предлагают распространить маркировку, которая в настоящее время действует на спиртные напитки и винодельческую продукцию: на поставки из-за рубежа наносятся акцизные марки, на продукцию, выработанную внутри страны, — федеральные спецмарки.

Эксперт пояснил, что законопроект направлен на увеличение акцизных поступлений от производства и оборота пива и пивных напитков, защиту интересов потребителей, а также легальных производителей пивоваренной продукции. Маркировка позволит контролировать уплату налогов.

Шапкин отметил, что в последнее время рынок заполняют псевдопивные напитки, которые представляют собой смесь ароматизаторов, красителей, воды и спирта неизвестного происхождения.

По его оценке, введение с 1 июля 2018 года маркировки пивоваренной продукции может дать бюджету дополнительные доходы в размере свыше 50 млрд рублей ежегодно. Розничную продажу пивных напитков, произведенных до 1 июля 2018 года, планируют разрешить до 1 января 2019 года.

Однако по мнению исполнительного директора Союза российских пивоваров (СРП) Вячеслава Мамонтова, введение маркировки пива не решит проблемы нелегального рынка алкоголя и ухудшит ситуацию в пивоваренной отрасли, поскольку может увеличить производственные расходы пивоваров и снизить выпуск пива, пишет РИА Новости.