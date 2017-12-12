В России собрались ввести обязательную маркировку пива

В России с 1 июля 2018 года могут ввести обязательную маркировку пива федеральными специальными и акцизными марками, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя Национального союза защиты прав потребителей, руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина.
По данным Шапкина, соответствующий законопроект планирует внести в Госдуму первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
Сообщается, что на пиво предлагают распространить маркировку, которая в настоящее время действует на спиртные напитки и винодельческую продукцию: на поставки из-за рубежа наносятся акцизные марки, на продукцию, выработанную внутри страны, — федеральные спецмарки.
Эксперт пояснил, что законопроект направлен на увеличение акцизных поступлений от производства и оборота пива и пивных напитков, защиту интересов потребителей, а также легальных производителей пивоваренной продукции. Маркировка позволит контролировать уплату налогов.
Шапкин отметил, что в последнее время рынок заполняют псевдопивные напитки, которые представляют собой смесь ароматизаторов, красителей, воды и спирта неизвестного происхождения.
По его оценке, введение с 1 июля 2018 года маркировки пивоваренной продукции может дать бюджету дополнительные доходы в размере свыше 50 млрд рублей ежегодно. Розничную продажу пивных напитков, произведенных до 1 июля 2018 года, планируют разрешить до 1 января 2019 года.
Однако по мнению исполнительного директора Союза российских пивоваров (СРП) Вячеслава Мамонтова, введение маркировки пива не решит проблемы нелегального рынка алкоголя и ухудшит ситуацию в пивоваренной отрасли, поскольку может увеличить производственные расходы пивоваров и снизить выпуск пива, пишет РИА Новости.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.