В Барнауле банда похищала кассовые аппараты из круглосуточных магазинов

В Барнауле осудили пятерых мужчин за совершение разбойных нападений и вымогательство. Они врывались в масках с оружием в круглосуточные магазины и отбирали у продавцов деньги, сообщает краевая прокуратура.
Как правило, банда совершала преступления ночью. Один человек сидел в машине и ожидал остальных соучастников, двое проходили в магазины, угрожали пистолетами продавцам и требовали деньги. После этого они похищали кассовые аппараты с деньгами и скрывались с места преступления.
Кроме того, четверых из осужденных признали виновными в вымогательстве. Один из них решил поживиться за счет знакомого, к которому испытывал неприязнь. Выманив мужчину из дома, он брызнул потерпевшему в глаза из газового баллончика, затащил его с помощью других участников банды в автомобиль и увез в лес.
Поставив потерпевшего на колени, один из осужденных приставил пистолет к голове потерпевшего, требуя 20 тысяч рублей. Преступники избили мужчину, а после отвезли домой.
Участники банды получили наказания от 4 до 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, они должны будут возместить материальный и моральный вред, в том числе продавцам магазинов, на которые нападали преступники.
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