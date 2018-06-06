В Барнауле банда похищала кассовые аппараты из круглосуточных магазинов

Как правило, банда совершала преступления ночью. Один человек сидел в машине и ожидал остальных соучастников, двое проходили в магазины, угрожали пистолетами продавцам и требовали деньги. После этого они похищали кассовые аппараты с деньгами и скрывались с места преступления.

Кроме того, четверых из осужденных признали виновными в вымогательстве. Один из них решил поживиться за счет знакомого, к которому испытывал неприязнь. Выманив мужчину из дома, он брызнул потерпевшему в глаза из газового баллончика, затащил его с помощью других участников банды в автомобиль и увез в лес.

Поставив потерпевшего на колени, один из осужденных приставил пистолет к голове потерпевшего, требуя 20 тысяч рублей. Преступники избили мужчину, а после отвезли домой.

Участники банды получили наказания от 4 до 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, они должны будут возместить материальный и моральный вред, в том числе продавцам магазинов, на которые нападали преступники.