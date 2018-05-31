В Алтайском крае "криминального авторитета" с приятелем осудили за вымогательство

Двух жителей Шипуновского района приговорили к реальным срокам за вымогательство, сообщает прокуратура Алтайского края.
По данным ведомства, в 2016 году подсудимые, договорившись между собой, решили похитить деньги односельчан, которые занимались ведением фермерского хозяйства.
В течение двух месяцев осужденные требовали передать им средства. Мужчины угрожали потерпевшим, их семьям, а также грозились уничтожить имущество. Злоумышленники выступали якобы от имени кредиторов односельчан по полученным обманным путем подложным документам.
Первый осужденный требовал 450 тысяч рублей, а второй почти 1,5 млн рублей. При этом один из злоумышленников представлялся криминальным авторитетом — "смотрящим" по району.
Мужчин задержали при передачи части денег и заключили под стражу. Злоумышленников приговорили к лишению свободы на 7 и 4 года. Приговор не вступил в законную силу.
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