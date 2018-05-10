В Алтайском крае мужчины избили полицейского и пытались отобрать его оружие

В Бийске осудили двух местных жителей, которые применили насилие в отношении представителя власти. Они избили полицейского, сообщает прокуратура Алтайского края.
Суд установил, что полицейских вызвали жители одного из домов. Они рассказали о конфликте в баре и сильном шуме. На месте происшествия сотрудники увидели группу молодых людей, которые ссорились. Всего там было около 20 человек.
Один из полицейских сделал кампании замечание. В ответ на это молодые люди стали вести себя агрессивно. Часть из приятелей разделили полицейских, одного из сотрудников повалили на землю. Его избили и пытались забрать оружие. Конфликт прекратился только после того, как полицейский выстрелил в землю.
Злоумышленников приговорили к 2 годам и 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.
Напомним, недавно в Барнауле женщина избила полицейского, который хотел посадить ее за решетку.
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