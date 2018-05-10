В Алтайском крае мужчины избили полицейского и пытались отобрать его оружие

Суд установил, что полицейских вызвали жители одного из домов. Они рассказали о конфликте в баре и сильном шуме. На месте происшествия сотрудники увидели группу молодых людей, которые ссорились. Всего там было около 20 человек.

Один из полицейских сделал кампании замечание. В ответ на это молодые люди стали вести себя агрессивно. Часть из приятелей разделили полицейских, одного из сотрудников повалили на землю. Его избили и пытались забрать оружие. Конфликт прекратился только после того, как полицейский выстрелил в землю.

Злоумышленников приговорили к 2 годам и 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Напомним, недавно в Барнауле женщина избила полицейского, который хотел посадить ее за решетку.