В Барнауле женщина отхлестала росгвардейца розой по лицу

В феврале 2018 года женщина выпивала в парке вместе со своими знакомыми. К ней подошел сотрудник Росгвардии и попросил пройти в отдел полиции для составления протокола. Злоумышленница отказалась и попыталась уйти вместе с приятелями.

Компания стала вести себя агрессивно, и женщина несколько раз ударила росгврадейца розой. На щеке мужчины остались царапины.

В ведомстве отмечают, что у женщины есть высшее образование, она воспитывает ребенка.

Уголовное дело направили в суд.