В Барнауле женщина отхлестала росгвардейца розой по лицу

В Барнауле женщину обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Злоумышленница ударила росгвардейца розой, пишет прокуратура Алтайского края.
В феврале 2018 года женщина выпивала в парке вместе со своими знакомыми. К ней подошел сотрудник Росгвардии и попросил пройти в отдел полиции для составления протокола. Злоумышленница отказалась и попыталась уйти вместе с приятелями.
Компания стала вести себя агрессивно, и женщина несколько раз ударила росгврадейца розой. На щеке мужчины остались царапины.
В ведомстве отмечают, что у женщины есть высшее образование, она воспитывает ребенка.
Уголовное дело направили в суд.
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