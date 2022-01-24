Россиянин зарезал жену и ее сестру сразу после свадьбы

В Татарстане 25-летний мужчина убил супругу и ее сестру.

Все произошло 23 января в одном из домов в селе Мелекес. Мужчина зарезал 20-летнюю супругу и ее 18-летнюю двоюродную сестру, сообщили в региональном СУ СКР.

Как узнал РЕН-ТВ, 20 января молодые сыграли свадьбу в узком семейном кругу.

В ночь на 23 января мужчина проводил гостей по домам, вернулся в собственную квартиру и убил девушек.

«После этого теперь уже вдовец взломал оружейный сейф отца, забрал оттуда два ружья и поехал в центр Казани. Там он напал на 47-летнюю женщину, изнасиловал ее и скрылся», — сообщает источник.

Его тело нашли на трассе Уфа — Москва. В сообщении Следкома сказано, что парень свел счеты с жизнью.