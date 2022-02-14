14 февраля
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Происшествия

Россиянин застрелил жену, накрыл тело одеялом и положил цветы

Пожилой мужчина застрелил свою жену из ружья в Среднеуральске Свердловской области.

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

Он также собирался покончить с собой, но его успела задержать полиция. Когда правоохранители ворвались в квартиру, они обнаружили, что подозреваемый накрыл убитую супругу одеялом и положил сверху букет цветов, пишет Газета.Ru.

Подозреваемый — 67-летний Виктор Меньшиков. Он застрелил свою жену 1956 года рождения. В МВД рассказали, что погибшая женщина долго и тяжело болела. В конце прошлого года ее парализовало.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК). Задержанного собираются отправить на психологическую экспертизу.

На момент задержания стрелок находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По предварительным данным, мужчина стрелял из пятизарядного охотничьего ружья МЦ-2112. Оружие было легально зарегистрировано на пенсионера.

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