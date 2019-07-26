23-летнего россиянина отправили в колонию за твит о взрыве

Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за публикацию в твиттере, сообщает «Медиазона». 23-летнего мужчину обвинили в публичных призывах к терроризму.

Уголовное дело против Довыденкова было возбуждено из-за твита, в котором, по версии следствия, содержались лингвистические признаки оправдания действий студента, совершившего самоподрыв в здании ФСБ в Архангельске в прошлом году. При этом публикация подсудимого не собрала ни одного «лайка» и репоста.

Подсудимый признал свою вину, и его дело рассматривалось в особом порядке — без допроса свидетелей и исследования доказательств.

17-летний парень устроил взрыв в архангельском управлении ФСБ 31 октября 2018 года. В результате погиб сам исполнитель и пострадали три сотрудника спецслужбы. Следственный комитет признал произошедшее терактом.