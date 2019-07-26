23-летнего россиянина отправили в колонию за твит о взрыве

Уголовное дело против Довыденкова было возбуждено из-за твита, в котором, по версии следствия, содержались лингвистические признаки оправдания действий студента, совершившего самоподрыв в здании ФСБ в Архангельске в прошлом году. При этом публикация подсудимого не собрала ни одного «лайка» и репоста.
Подсудимый признал свою вину, и его дело рассматривалось в особом порядке — без допроса свидетелей и исследования доказательств.
17-летний парень устроил взрыв в архангельском управлении ФСБ 31 октября 2018 года. В результате погиб сам исполнитель и пострадали три сотрудника спецслужбы. Следственный комитет признал произошедшее терактом.