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27 июля
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Происшествия

23-летнего россиянина отправили в колонию за твит о взрыве

Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за публикацию в твиттере, сообщает «Медиазона». 23-летнего мужчину обвинили в публичных призывах к терроризму.

Twitter.
Twitter.
unsplash.com

Уголовное дело против Довыденкова было возбуждено из-за твита, в котором, по версии следствия, содержались лингвистические признаки оправдания действий студента, совершившего самоподрыв в здании ФСБ в Архангельске в прошлом году. При этом публикация подсудимого не собрала ни одного «лайка» и репоста.

Подсудимый признал свою вину, и его дело рассматривалось в особом порядке — без допроса свидетелей и исследования доказательств.

17-летний парень устроил взрыв в архангельском управлении ФСБ 31 октября 2018 года. В результате погиб сам исполнитель и пострадали три сотрудника спецслужбы. Следственный комитет признал произошедшее терактом.

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