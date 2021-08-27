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Происшествия

Россиянка искала красивое место для селфи и утонула

Во Владивостоке унесло в море девушку, искавшую место для фото в бухте Патрокл во время шторма.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

В В этот день в городе действовало штормовое предупреждение, высота волн в некоторых местах доходила почти до пяти метров. Девушка с двумя друзьями гуляла по каменистому берегу бухты в поисках красивых мест для селфи. Всех троих накрыло волной и унесло в бухту Патрокл.

Девушка и молодой человек смогли выплыть, третья девушка не умела плавать. Позднее ее тело было обнаружено с признаками утопления на каменистом пляже, пишет «Росбалт». Проводится доследственная проверка.

В Бурятии утонула женщина с малолетним ребенком, когда вместе с родственниками пересекала реку на грузовике. Водитель не знал эту местность, поэтому машина начала тонуть. Пять человек забрались на крышу автомобиля, женщина и ребенок не смогли выбраться и утонули.

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