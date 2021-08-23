Женщина и ребенок утонули в Сибири, пытаясь на машине переехать реку

В Бурятии утонула женщина с малолетним ребенком, когда вместе с родственниками пересекала реку на грузовике, сообщает « Байкал-Daily ».

Инцидент произошел вечером 21 августа — семь человек на грузовике решили переехать реку Тисса.

«Семилетняя девочка вместе с родственниками пересекала реку на УРАЛе. Водитель не знал эту местность, поэтому машина начала тонуть», — отмечает издание.

Пять человек забрались на крышу автомобиля, женщина и ребенок не смогли выбраться и утонули.

На место выехали спасатели. Тело женщины нашли быстро, а девочку отнесло в сторону.

Через несколько часов тело ребенка обнаружили и передали сотрудникам полиции.

Ранее в Алтайском крае мужчина и женщина погибли на свидании, утонув вместе с машиной.