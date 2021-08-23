Женщина и ребенок утонули в Сибири, пытаясь на машине переехать реку

Инцидент произошел вечером 21 августа — семь человек на грузовике решили переехать реку Тисса.
«Семилетняя девочка вместе с родственниками пересекала реку на УРАЛе. Водитель не знал эту местность, поэтому машина начала тонуть», — отмечает издание.
Пять человек забрались на крышу автомобиля, женщина и ребенок не смогли выбраться и утонули.
На место выехали спасатели. Тело женщины нашли быстро, а девочку отнесло в сторону.
Через несколько часов тело ребенка обнаружили и передали сотрудникам полиции.
Ранее в Алтайском крае мужчина и женщина погибли на свидании, утонув вместе с машиной.