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Происшествия

Мужчина и женщина погибли на свидании, утонув вместе с машиной на Алтае

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту гибели двух жителей в реке, сообщает региональный СК.

Мужчина и женщина утонули в реке Алей. Алтайский край.
Мужчина и женщина утонули в реке Алей. Алтайский край.
altai-krai.sledcom.ru.

Затопленный автомобиль нашли 3 августа в русле реки Алей, в машине находились 54-летний мужчина и 40-летняя женщина.

«2 августа водитель отдыхал со своей знакомой на берегу реки. Когда они собрались уезжать, автомобиль, стоящий в положении режима движения, покатился в реку», — рассказали в ведомстве.

Предварительной причиной гибели назвали утопление. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружили.

Возбудили дело по признакам «причинения смерти по неосторожности двум лицам».

Ранее в реке Алей погибли два мальчика. Первый 19 июля решил переплыть реку, а второй 27 июля ушел купаться и не вернулся домой.

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