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Происшествия

Россиянка сорвалась с колеса обозрения и разбилась насмерть

В Саратовской области женщина упала с высотного с аттракциона, сообщает «Российская газета».

ЧП произошло в горпарке Энгельса.

Женщина сделала четыре круга на колесе обозрения, после чего упала вниз.

Она получила серьезные травмы. Приехавшие на место медики попытались реанимировать пострадавшую, но спасти ее не удалось, указывает Газета.Ru.

Пока неизвестно, по какой причине женщина сорвалась с высоты. Ведется разбирательство.

Ранее в Москве молния остановила самое большое в Европе колесо обозрения. Колесо обозрения "Солнце Москвы" остановилось из-за непогоды в столице.

В кабинах остались люди. В комментариях пользователи возмутились, что владельцы не остановили колесо раньше.

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