Россиянка убила троих своих детей и жила с их трупами

Она подозревается в расправе над тремя своими детьми, указывает Lenta.ru.

Накануне в одной из квартир в городе Великие Луки, а также в частном доме обнаружили тела троих несовершеннолетних — восьмилетней девочки и двоих мальчиков 2019 и 2023 годов рождения. Они были детьми задержанной.

По информации Telegram-канала Shot, женщина совершила преступление еще в августе. Три месяца она жила рядом с телами своих детей. Расследование на контроле у регионального Следственного комитета.

Ранее россиянка убила годовалого ребенка из-за личной неприязни.

20-летняя девушка, находясь в квартире одна, ночью задушила своего малолетнего ребенка.

Против нее возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Сейчас решают вопрос об ее аресте.

А в Барнауле мать убила двоих малолетних детей и покончила с собой.