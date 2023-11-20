Из-за неприязни к супруге россиянин зарезал своих детей

Злоумышленник вонзил нож в сердце семилетнему сыну и трехлетней дочери. Дети погибли.
Мужчина сбежал с места преступления, но его задержали в лесу.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняют.
29-летний мужчина из-за развода с женой убил сына и дочь, сообщает "Лента.ру".
Злоумышленник вонзил нож в сердце семилетнему сыну и трехлетней дочери. Дети погибли.
Мужчина сбежал с места преступления, но его задержали в лесу.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняют.
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