Россиянка ударила 12-летнего сына гантелей и забетонировала его тело в доме

В Астрахани найден пропавший в марте 12-летний мальчик. Тело ребенка было залито бетоном под полом дома, пишет ТАСС .

Дом, в котором следователи нашли погибшего ребенка, принадлежит его старшему брату.

По подозрению в убийстве задержана мать ребенка. По версии следствия, женщина ударила сына гантелей. Ссора произошла из-за того, что мальчик ушел из дома и вернулся только под утро следующего дня.

Чтобы избежать наказания, семья пыталась запутать следствие и обратилась в полицию, заявив об исчезновении ребенка, пишет bfm.ru. Заявление поступило спустя два дня после убийства.

Проводятся следственные мероприятия.

Могила в туалете

В 2018 году в одном из домов в Горно-Алтайске выпивала компания мужчин. Во время застолья хозяину дома и одному из гостей не понравилось поведение их 31-летнего собутыльника, приехавшего на заработки из Алтайского края. Приятели жестоко избили знакомого руками и ногами.

После этого мужчины вывели потерпевшего на улицу и оставили на тротуаре. Утром, обнаружив знакомого мертвым, они переложили тело в бассейн и продолжили выпивать.

Через несколько дней приятели сбросили тело в яму уличного туалета, которую один из них забетонировал, чтобы скрыть преступление.