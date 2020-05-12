Россиянка умерла, подавившись шашлыком на отдыхе во время карантина

Врачи не смогли спасти 38-летнюю женщину. В настоящее время выясняют подробности инцидента.
«Известно, что женщина отдыхала вместе со своими знакомыми, подавилась шашлыком. Очевидцы попытались самостоятельно оказать помощь пострадавшей, однако справиться с ситуацией не смогли, после чего вызвали врачей», — рассказали изданию.
Машина скорой помощи приехала на вызов в течение нескольких минут. На месте провели сердечно-легочную реанимацию, однако успеха это не принесло.
Предположительно, очевидцы упустили время, пытаясь самостоятельно оказать помощь пострадавшей.
В окружном департаменте здравоохранения также разбираются в ситуации.
Ранее стало известно об увольнении вице-мэра Новороссийска, которая отдыхала во время самоизоляции.