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Происшествия

Россиянка умерла, подавившись шашлыком на отдыхе во время карантина

В Ямало-Ненецком автономном округе жительница Ноябрьска скончалась от асфиксии в минувшие выходные во время отдыха, сообщает URA.RU со ссылкой на источники в экстренных службах города.

Шашлык.
Шашлык.
pixabay.com

Врачи не смогли спасти 38-летнюю женщину. В настоящее время выясняют подробности инцидента.

«Известно, что женщина отдыхала вместе со своими знакомыми, подавилась шашлыком. Очевидцы попытались самостоятельно оказать помощь пострадавшей, однако справиться с ситуацией не смогли, после чего вызвали врачей», — рассказали изданию.

Машина скорой помощи приехала на вызов в течение нескольких минут. На месте провели сердечно-легочную реанимацию, однако успеха это не принесло.

Предположительно, очевидцы упустили время, пытаясь самостоятельно оказать помощь пострадавшей.

В окружном департаменте здравоохранения также разбираются в ситуации.

Ранее стало известно об увольнении вице-мэра Новороссийска, которая отдыхала во время самоизоляции.

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