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Происшествия

Россиянка выглянула из окна, когда услышала стрельбу, и получила пулю в грудь

Жительница подмосковной деревни Мясное получила смертельное ранение, когда выглянула в окно, чтобы посмотреть, где именно на улице стреляют, сообщает региональный СК.

Винтовка. Ружье. Стрельба.
Винтовка. Ружье. Стрельба.
СС0.

«8 декабря мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу из охотничьего ружья. В результате причинил огнестрельное ранение грудной клетки своей 57-летней соседке, которая, услышав выстрелы, подошла к окну», — рассказали в ведомстве.

Как уточняют в региональном МВД, женщина впоследствии скончалась. Полицейские задержали мужчину. Он стрелял из длинноствольного оружия.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и вынесено решение об аресте. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.

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