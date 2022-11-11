11 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Россиянка выкинула в окно своего ребенка и не жалеет об этом

Жительница Москвы выбросила свою годовалую дочь из окна верхнего этажа. СК она призналась, что не жалеет о своем поступке. Об этом сообщают РИА Новости.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

Маленькую девочку с тяжелыми травмами нашли под окнами дома 8 ноября. К сожалению, ей не удалось спасти жизнь.

Следователи установили, что ребенок выпал из окна 11 этажа и сразу заподозрили 26-летнюю мать.

По данным следствия, она находилась в «подавленном состоянии» из-за развода.

Женщина признала свою вину во время допроса. Без сожаления она в подробностях рассказала события того дня, рассказала старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Обвиняемую заключили на время расследования в СИЗО. Ее психическое здоровье оценит психолого-психиатрическая экспертиза.

Ходатайство об аресте рассмотрит Чертановский районный суд.

Ранее 36-летнюю женщину и 4-летнего ребенка нашли без сознания из-за отравления угарным газом.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость