Россиянка выкинула в окно своего ребенка и не жалеет об этом

Маленькую девочку с тяжелыми травмами нашли под окнами дома 8 ноября. К сожалению, ей не удалось спасти жизнь.
Следователи установили, что ребенок выпал из окна 11 этажа и сразу заподозрили 26-летнюю мать.
По данным следствия, она находилась в «подавленном состоянии» из-за развода.
Женщина признала свою вину во время допроса. Без сожаления она в подробностях рассказала события того дня, рассказала старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Обвиняемую заключили на время расследования в СИЗО. Ее психическое здоровье оценит психолого-психиатрическая экспертиза.
Ходатайство об аресте рассмотрит Чертановский районный суд.
Ранее 36-летнюю женщину и 4-летнего ребенка нашли без сознания из-за отравления угарным газом.