Россиянка задушила 9-летнего мальчика и спрятала тело во фляге

По версии следователей, в мае 2019 года 9-летний мальчик пришел к своей родственнице в гости, где слишком громко слушал музыку. Женщину разозлило, что из-за музыки ее дети не могут уснуть.

Во время ссоры она накинулась на ребенка и задушила его, пишет znak.com.

Потом женщина расчленила тело и почти год хранила останки во фляге в сарае, пишет Readovka. Во время сильной жары соседи почувствовали тошнотворный запах и вызвали полицию.

Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, который принадлежал его старшему брату. Сама женщина при этом вместе с мужем сообщала о его пропаже в начале марта. Заявление поступило спустя два дня после убийства.

Следствие предполагает, что мать убила ребенка в ходе ссоры. По версии следствия, женщина ударила сына гантелей. Ссора произошла из-за того, что мальчик ушел из дома и вернулся только под утро следующего дня.