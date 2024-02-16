16 февраля
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Происшествия

Россиянке в голову отлетело колесо автобуса

В Санкт-Петербурге 31-летней женщине отлетело колесо автобуса прямо в голову, сообщает "Фонтанка".

Автобус, окно.
Автобус, окно.
СС0

У пострадавшей диагностировали очаговую травму головного мозга, ей потребовалась помощь нейрохирургов. Врачи оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее рейсовый автобус сбил пешеходов на тротуаре в Санкт-Петербурге. Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. По предварительным данным ДТП произошло из-за состояния здоровья водителя.

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