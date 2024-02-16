Россиянке в голову отлетело колесо автобуса

В Санкт-Петербурге 31-летней женщине отлетело колесо автобуса прямо в голову, сообщает " Фонтанка ".

У пострадавшей диагностировали очаговую травму головного мозга, ей потребовалась помощь нейрохирургов. Врачи оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее рейсовый автобус сбил пешеходов на тротуаре в Санкт-Петербурге. Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. По предварительным данным ДТП произошло из-за состояния здоровья водителя.

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