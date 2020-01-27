Российская телеведущая исчезла после поездки к каннибалам в джунгли

Телеведущая, модель и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня пропала из Instagram. Ее аккаунт удален или заблокирован. Перед исчезновением телеведущая собиралась отправиться путешествовать в Перу к каннибалам в джунгли.

«ВКонтакте» Боня появлялась последний раз 27 декабря 2019 года. Виктория последнем посте в Instagram спрашивала подписчиков о том, как ей подготовиться к поездке в перуанские джунгли, пишет nation-news.ru.

«Мы пойдем так глубоко в джунгли, где еще до сих пор живут племена каннибалов», — подписала тогда публикацию Боня.

Многие поклонники Бони встревожены не на шутку и пишут о своих опасениях за жизнь теледивы в официальном сообществе Бони «ВКонтакте». Другие фанаты призывает верить и надеяться на лучшее. И напоминают, что Боня совершала путешествие по Африке и осталась жива и здорова.

Вполне возможно, что исчезновение в джунглях — просто PR-ход.

Виктория Боня состояла в незарегистрированном браке с сыном ирландского миллиардера Александром Михаэлем Смерфитом, с которым она познакомилась в Москве в 2010 году. Дочь Анджелина Летиция Смерфит родилась 17 марта 2012 года. В 2017 году рассталась со Смерфитом.

Вела программу проекта «Каникулы в Мексике-3». В 2019 году — участница шоу «Форт Байард» на канале СТС.