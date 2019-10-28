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Происшествия

Российская туристка неожиданно впала в кому на отдыхе в Турции

Жительница Санкт-Петербурга госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии. Женщина по непонятной причине почувствовала себя плохо, пишет «Фонтанка».

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

30-летняя женщина вместе с четырехлетней дочкой и мамой 13 октября прилетели в турецкую Анаталью по путевке и заселились в отель Throne Seagate. 17 октября вечером девушка почувствовала недомогание.

На следующий день у нее уже не двигались правая нога и рука, произошел частичный паралич мышц лица, а затем и потеря сознания.

После проведения всех необходимых анализов врачи заявили о проблемах с мозговым кровообращением и поставили диагноз инфаркт головного мозга, пишет bfm.ru. Сейчас россиянка находится в турецкой больнице без сознания, она подключена к аппарату ИВЛ, турецкие медики не дают разрешения на ее перевозку в Санкт-Петербург.

Анталья. Турция. Отдых.
Анталья. Турция. Отдых.
СС0

Ранее глава консульского отдела посольства РФ в Турции Антон Скворцов привел статистику смертей российских туристов в Турции в 2019 году.

С мая по сентябрь на курортах этой страны скончались 88 россиян. К сожалению, такие «рекордные» цифры чаще обусловлены легкомыслием самих путешественников.

Говоря о причинах гибели россиян в Турции, он отметил рост ДТП с пешеходами из РФ из-за различий в правилах двух стран.

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