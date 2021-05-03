Российские олигархи подали в суд на издателя произведения «Люди Путина»

Российские бизнесмены Петр Авен, Михаил Фридман и Шалва Чигиринский независимо друг от друга обратились в суды Лондона с исками к британскому издательству HarperCollins, сообщает Financial Times .

Причиной исков о клевете и защите информации стали сведения, содержащиеся в выпущенной издательством книге «Люди Путина». В суд подали также против автора книги Кэтрин Белтон.

Официальный представитель Фридмана подтвердил, что бизнесмену не было известно о существовании других исков, пишет «Коммерсантъ».

«Ни господину Авену, ни господину Фридману не было заранее известно о других исках, о которых идет речь. Они не вступали в контакт и не согласовывали правовую стратегию с другими истцами или их юристами», — сообщил собеседник издания.

Фридман и Авен обратились в суд лишь после того, как издательство отказалось обсуждать предложенные их юристами меры по устранению нарушений, пишет bfm.ru.

Издание HarperCollins заявило, что будет защищать книгу и право писать об интересующих общественность вопросах.

Абпамович

В марте иск против HarperCollins о клевете в книге подал бизнесмен Роман Абрамович. По его словам, книга содержит ряд ложных и клеветнических заявлений о нем самом и о покупке футбольного клуба «Челси». В книге утверждается — Абрамович мог приобрести клуб по указанию президента РФ для улучшения имиджа России в Британии.