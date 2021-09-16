Российские отделы полиции приведены в боеготовность из-за нападения под Воронежом

Российские полицейские участки привели в состояние повышенной боеготовности после атаки на отделение в Воронежской области, сообщает Telegram -канал Baza.

По данным канала, все отделы и посты полиции в Центральной России приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Сотрудники, охраняющие КПП, получили бронежилеты, их выпускают на смену исключительно с боевым оружием. Также усилены все городские патрули, пишет Lenta.ru.

Подозреваемый мог скрыться в Белгородской области. Его розыск продолжается.

16 сентября в 05:30 в городе Лиски Воронежской области у отдела полиции произошел взрыв. Неизвестный подъехал к участку на пятидверном автомобиле «Нива» без регистрационных знаков, с надписью на дверях «Эко-Нива-Агро».

Он был в военном обмундировании, в бронежилете и каске, с автоматическим оружием и попытался взорвать дежурную часть.

Злоумышленник ранил полицейского и скрылся на автомобиле.

Позднее сообщалось, что преступник из Лисок приехал в село Каменка и там убил женщину и двоих детей. По предварительным данным, мужчина совершил убийство из-за бытового конфликта.