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Происшествия
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Российские полицейские избили следователей в отделе полиции

В Уфе двое полицейских подозреваются в избиении двух сотрудников Следственного комитета, которые прибыли в дежурную часть полиции для проверки жалобы об избиении там задержанного, пишет Lenta.ru со ссылкой на представителя СКР.

Полиция.
Полиция.
Настасья Коваленко

По словам сотрудника Следственного комитета по республике Башкортостан Евгения Каневского, следствием установлено, что в декабре 2018 года двое следователей с понятыми прибыли в отдел полиции, чтобы осмотреть место происшествия (проводилась доследственная проверка по жалобе гражданина о применении к нему насилия в одном из помещений дежурной части).

«Двое сотрудников дежурной части, достоверно зная, что прибывшие в отдел полиции являются следователями СКР и в присутствии понятых намереваются произвести осмотр места происшествия в помещении для административно-задержанных лиц дежурной части, неправомерно применили физическую силу в отношении двух следователей, против воли последних, выведя их из помещения дежурной части, при этом, причинив одному из них телесные повреждения», — сообщил представитель Следственного комитета.

По его словам, один из подозреваемых, чтобы избежать уголовной ответственности, представил фиктивную справку о якобы полученном им в драке со следователями переломе руки. Но этот факт был опровергнут, добавил представитель СК.

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника дежурной смены и оперативного дежурного отдела полиции № 11 управления МВД по Уфе по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия»).

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