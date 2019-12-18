Российские полицейские назвали день, когда совершается рекордное количество убийств

Самое большое количество убийств в России происходит сразу после наступления Нового года — 1 января, соответствующие данные распространило МВД РФ.

«Помимо 1 января, крайне много убийств также совершается 7-го и 14-го числа того же месяца. Затем следуют майские, мартовские и февральские праздники. Основная причина роста — злоупотребление спиртным», — пишут «Известия».

Главной причиной рекордного числа убийств, совершаемых 1 января, называется рост потребления алкоголя в стране в предновогодние дни и в сам Новый год.

Еще одной причиной этого, по мнению экспертов, является всеобщее расслабление, сопутствующее январским праздникам, пишет ura.ru.

«В новогоднюю ночь зачастую активизируются преступники, пользуясь снижением уровня внимания граждан», — сообщил изданию глава Московского профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.