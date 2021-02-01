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1 февраля
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Происшествия

Российские жулики продают доверчивым людям лекарства от коронавируса

Сотрудники Роспотребнадзора предупредили о новом виде мошенничества с якобы помогающими от коронавируса лекарствами, пишет РИА Новости.

Лекарства.
Лекарства.
unsplash.com

Мошенники продают россиянам препараты, которые помогают от COVID-19, а также «чудо-средства», препятствующие заражению.

Эксперты посоветовали не вступать в контакт с лицами, предлагающими купить сомнительные приборы или таблетки.

Обычно мошенники прекращают общение, если начать более подробно расспрашивать о фирме-продавце и производителе прибора, протоколах клинических исследований лекарства.

«Любые лекарственные средства назначает только врач», — отметили в ведомстве.

Существуют интернет-ресурсы, на которых предлагается купить, например, очиститель воздуха, способный убить вирус или защитить от заражения. Документы на такие приборы, как правило, отсутствуют.

Также может оказаться, что мошенники пытаются продать обычный увлажнитель воздуха или медицинскую маску с фильтром по завышенной в десятки раз цене, пишет Lenta.ru.

Мошенники могут также попросить внести пожертвование на помощь пожилым людям.

Ранее Центробанк рассказал, как обманывают россиян во время пандемии коронавируса.

В России из-за пандемии коронавируса резко выросло число финансовых пирамид в интернете. Причем почти половина из пирамид выдает себя за иностранные проекты и компании. Мошенники убеждают инвестировать в «криптовалюты» и «невероятно успешный бизнес». Мошенники зачастую используют для рекламы соцсети, а также могут маскировать себя под онлайн-игры.

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