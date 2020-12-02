Центробанк рассказал, как обманывают россиян во время пандемии коронавируса

Причем почти половина из пирамид выдает себя за иностранные проекты и компании. Мошенники убеждают инвестировать в «криптовалюты» и «невероятно успешный бизнес».

«Самый заметный тренд этого года — активизация финансовых пирамид в интернете. Доля интернет-проектов и компаний, позиционирующих себя как зарубежные, составила за 9 месяцев этого года почти 46%. По сравнению с таким же периодом прошлого года, количество схем выросло на 10%. Такой тренд объясняется, прежде всего, ограничениями, связанными с пандемией», — рассказали в ЦБ.