Центробанк рассказал, как обманывают россиян во время пандемии коронавируса

Причем почти половина из пирамид выдает себя за иностранные проекты и компании. Мошенники убеждают инвестировать в «криптовалюты» и «невероятно успешный бизнес».
«Самый заметный тренд этого года — активизация финансовых пирамид в интернете. Доля интернет-проектов и компаний, позиционирующих себя как зарубежные, составила за 9 месяцев этого года почти 46%. По сравнению с таким же периодом прошлого года, количество схем выросло на 10%. Такой тренд объясняется, прежде всего, ограничениями, связанными с пандемией», — рассказали в ЦБ.
Мошенники зачастую используют для рекламы соцсети, а также могут маскировать себя под онлайн-игры.
В ЦБ напомнили, что работать на финансовом рынке страны имеют право только организации, имеющие лицензию Банка России.
Таким образом, чтобы не стать жертвой мошенников, надо всегда проверять, легально ли работает компания, привлекающая инвестиции.
За 9 месяцев 2020 года ЦБ выявил 140 организаций с признаками финансовых пирамид, в том числе — 64 интернет-проекта, 32 организации в форме ООО, 15 — псевдомикрофинансовые организации, 13 — работали под брендом «потребительских кооперативов», 9 — имели регистрацию ИП.
Ранее в Алтайском крае экс-сотрудница полиции организовала финансовую пирамиду. Теперь следствие ищет пострадавших — речь идет о сотне людей.