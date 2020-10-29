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Происшествия

В Алтайском крае ищут пострадавших в финансовой пирамиде от экс-сотрудницы полиции

Следователи ищут пострадавших от действий жительницы Барнаула, 29-летней Екатерины Бердниковой, обвиняемой в крупном мошенничестве, построенном по принципу финансовой пирамиды.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Органы предварительного следствия устанавливают всех пострадавших от преступных действий Бердниковой.

«Некоторые потерпевшие сознательно не сообщают о совершенных в отношении них преступлениях, так как обвиняемая до заключения под стражу либо угрожала, что они (в основном сотрудники правоохранительных органов) станут соучастниками преступной деятельности и будут уволены со службы, либо обещала вернуть все денежные средства с процентами», — говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

В ходе расследования дела установили, что все обещания и угрозы Бердниковой были голословными.

Следственные органы предлагают всем пострадавшим обратиться в региональный СК с заявлением о признании потерпевшими по уголовному делу.

Заявления можно направить через все доступные каналы связи — интернет-приемную на сайте ведомства, приемную следственного управления «Вконтакте», а также сообщить по телефонам в городе Барнауле 8 (385 2) 29−80−26, 29−80−94.

Напомним, речь идет о сотне пострадавших.

С 2017 по начало 2020 года Екатерина Бердникова путем обмана входила в доверие граждан, представляясь риэлтором. Под предлогом инвестиций в строящееся жилье, а затем получения дивидендов от его продажи, женщина привлекала денежные средства граждан по типу финансовой пирамиды.

Деньги у «вкладчиков» Бердникова брала под расписки.

Выпускница БЮИ и экс-сотрудница Железнодорожного РОВД Екатерина Бердникова едва ли не бравировала наличием у нее двух малолетних детей, что, заявляла женщина, не позволит правоохранительным органам арестовать ее, а судебной системе — вынести приговор, связанный с реальным лишением свободы. Об этом altapress.ru рассказывали потерпевшие.

На данный момент обвиняемая находится под стражей.

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