Эх, Катя! В Барнауле суд арестовал бывшую сотрудницу полиции и мать малолетних детей

Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Екатерины Бердниковой. 29-летней жительнице Барнауле предъявлено обвинение в мошенничестве, построенном по принципу финансовой пирамиды. Недавно она была героиней материала altapress.ru.

Санкция Екатерине Бердиниковой была избрана 5 сентября по ходатайству следователя СУ СКР по Алтайскому краю. Днем ранее она была допрошена, задержана и доставлена в изолятор временного содержания.

Как сообщила 7 сентября старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева, суд арестовал Бердникову на два месяца. Их она проведет в следственном изоляторе.

По данным следствия, с 2017-го по начало 2020 года Бердникова путем обмана входила в доверие граждан, представляясь риэлтором. Под предлогом инвестиций в строящееся жилье, а затем получения дивидендов от его продажи, она привлекала денежные средства граждан по типу финансовой пирамиды.

Екатерина Бердникова Архив Altapress.ru

Деньги у «вкладчиков» Бердникова брала под расписки. В настоящее время следствием установлены пять фактов мошенничества на сумму более 7 млн рублей, добавила Рязанцева.

Ранее региональное управление Следственного комитета сообщало о возможной сумме ущерба в 50 млн рублей.

Altapress.ru подробно рассказывал историю Екатерины Бердниковой, от действий которой пострадали ее бывшие коллеги по работе в полиции и многочисленные знакомые.

Изначально уголовное дело было возбуждено органами полиции, оно находилось на контроле Главного следственного управления ГУ МВД по Алтайскому краю, о ситуации докладывали начальнику ведомства Андрею Подоляну.

Андрей Подолян. Анна Зайкова

Однако длительное время — с конца мая 2020 года, когда было возбуждено дело об особо крупном мошенничестве, Бердникова даже не была допрошена следователем в качестве свидетеля.

В Следственный комитет материалы были переданы 25 августа по инициативе прокуратуры.

Как рассказывали altapress.ru потерпевшие, выпускница БЮИ и экс-сотрудница Железнодорожного РОВД Екатерина Бердникова едва ли не бравировала наличием у нее двух малолетних детей, что, заявляла женщина, не позволит правоохранительным органам арестовать ее, а судебной системе — вынести приговор, связанный с реальным лишением свободы.

Октябрьский районный суд Барнаула

Сама Бердникова задолго до ареста обещала altapress.ru изложить собственную версию событий, но так и не сделала этого.

Как сообщил 7 сентября источник редакции, знакомый с ситуацией, место нахождения детей Бердниковой, которые еще до недавнего времени посещали детский сад в одном из спальных районов Барнаула, не известно.

По имеющейся информации, детей мог вывезти в другой регион их отец.