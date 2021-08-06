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Происшествия

Российских полицейских заподозрили в массовой покупке сертификатов о вакцинации

В донское УСБ (Ростовская область) поступила информация о том, что правоохранители массово скупают сертификаты о вакцинации.

Вакцинация.
Вакцинация.
zdravalt.ru

Генерал-лейтенант полиции Агарков, получив сведения о незаконных действиях сотрудников, потребовал передать в ГУ Собственности безопасности сведения списки полицейских, прошедших вакцинацию, а также опросить всех привившихся на предмет медучреждения, в котором они делали прививки, сообщает Privet-Rostov.

Руководитель Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин, в свою очередь, отметил, что вероятно панику навели специально, чтобы «запугать невакцинированных сотрудников», пишет «Росбалт».

Между тем продавцы липовых сертификатов о вакцинации появились в Барнауле. Как сообщили в УМВД России по Барнаулу, cотрудники полиции уже начали проверку по данному факту.

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