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Продавцы липовых сертификатов о вакцинации появились в Барнауле

Объявления о продаже сертификатов о вакцинации уже появляются в Барнауле. Одно такое заметил корреспондент altapress.ru.

Вакцинация.
Вакцинация.
zdravalt.ru

Помимо самого поддельного документа продавец предлагает и «оформить» справку о медотводе, узнала «Комсомольская правда — Барнаул».

Автор объявления рассказал, что сертификат стоит несколько тысяч рублей (по предоплате), печать на нем поставит барнаульская поликлиника.

Объявление в Барнауле. 2 августа 2021 года.
Объявление в Барнауле. 2 августа 2021 года.
Altapress.ru

Мошенник гарантирует внесение записи о двух прививках в реестр, документ о прохождении вакцинации автоматически сформируется на портале Госуслуг и на руки его получать не обязательно.

Он также готов сделать справку о медотводе от вакцинации по такой же цене.

Как ранее выяснял altapress.ru, стоит сделка в пределах 4−6 тыс. рублей.

Что грозит за махинации с сертификатами

В полиции уже предупреждали, что за изготовление и подделку прививочных сертификатов наступает ответственность в соответствии со ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Социальная реклама против поддельных сертификатов о вакцинации.
Социальная реклама против поддельных сертификатов о вакцинации.
кадр из видео.

Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 4 лет.

Максимальная санкция статьи за использование заведомо поддельных документов — арест на срок до полугода.

Для тех, кто решил приобрести и воспользоваться поддельным прививочным сертификатом, тоже есть наказание — ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Санкция этой статьи предусматривает штраф до 80 тыс. рублей, либо исправительные работы до 1 года, а в случае, если деяние по неосторожности повлекло смерть человека — до 5 лет лишения свободы.

Обязательная вакцинация

Обязательная вакцинация официально стартовала в Алтайском крае 27 июля. Документ подписала главный санитарный врач региона Ирина Пащенко.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова

Под обязательную вакцинацию попадают следующие сферы:

  • торговля и общепит,
  • образование, здравоохранения, соцзащита и МФЦ,
  • ЖКХ и энергетика,
  • банки и услуги связи,
  • санатории и туруслуги,
  • общественный транспорт и такси,
  • бытовые и спортивно-оздоровительные услуги,
  • муниципальная и госслужба,
  • полиция, Росгвардия и МЧС.

До 22 августа сотрудникам в этих областях нужно сделать первую прививку, до 19 сентября — вторую.

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