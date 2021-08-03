Продавцы липовых сертификатов о вакцинации появились в Барнауле

Помимо самого поддельного документа продавец предлагает и «оформить» справку о медотводе, узнала «Комсомольская правда — Барнаул».
Автор объявления рассказал, что сертификат стоит несколько тысяч рублей (по предоплате), печать на нем поставит барнаульская поликлиника.
Мошенник гарантирует внесение записи о двух прививках в реестр, документ о прохождении вакцинации автоматически сформируется на портале Госуслуг и на руки его получать не обязательно.
Он также готов сделать справку о медотводе от вакцинации по такой же цене.
Как ранее выяснял altapress.ru, стоит сделка в пределах 4−6 тыс. рублей.
Что грозит за махинации с сертификатами
В полиции уже предупреждали, что за изготовление и подделку прививочных сертификатов наступает ответственность в соответствии со ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».
Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 4 лет.
Максимальная санкция статьи за использование заведомо поддельных документов — арест на срок до полугода.
Для тех, кто решил приобрести и воспользоваться поддельным прививочным сертификатом, тоже есть наказание — ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Санкция этой статьи предусматривает штраф до 80 тыс. рублей, либо исправительные работы до 1 года, а в случае, если деяние по неосторожности повлекло смерть человека — до 5 лет лишения свободы.
Обязательная вакцинация
Обязательная вакцинация официально стартовала в Алтайском крае 27 июля. Документ подписала главный санитарный врач региона Ирина Пащенко.
Под обязательную вакцинацию попадают следующие сферы:
- торговля и общепит,
- образование, здравоохранения, соцзащита и МФЦ,
- ЖКХ и энергетика,
- банки и услуги связи,
- санатории и туруслуги,
- общественный транспорт и такси,
- бытовые и спортивно-оздоровительные услуги,
- муниципальная и госслужба,
- полиция, Росгвардия и МЧС.
До 22 августа сотрудникам в этих областях нужно сделать первую прививку, до 19 сентября — вторую.