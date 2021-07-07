В алтайской полиции рассказали о наказании за поддельные сертификаты о вакцинации

Из-за введения в регионах России обязательной вакцинации, набирает обороты продажа фальшивых прививочных сертификатов. На территории Алтайского края подобных фактов пока не зарегистрировали. В краевом ГУ МВД рассказали , чем грозит такое преступление.

За изготовление и подделку прививочных сертификатов наступает ответственность в соответствии со ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 4 лет.

Максимальная санкция статьи за использование заведомо поддельных документов — арест на срок до полугода.

Для тех, кто решил приобрести и воспользоваться поддельным прививочным сертификатом, тоже есть наказание — ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Санкция этой статьи предусматривает штраф до 80 тыс. рублей, либо исправительные работы до 1 года, а в случае, если деяние по неосторожности повлекло смерть человека — до 5 лет лишения свободы.

Поддельный сертификат не пройдет проверку на портале Госуслуг, подчеркнули в МВД.

В случае, если кому-либо из граждан стала известна информация о реализации поддельных прививочных сертификатов, об этом необходимо сообщить по телефонам 02, 102 (с мобильного), либо обратиться в ближайший отдел полиции.

Ранее стало известно, что привитым россиянам разрешили возвращаться из-за границы без ПЦР-теста.